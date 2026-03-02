x
02 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ предупреждает жителей Дахии и Бурдж-аль-Бараджнэ: эвакуируйтесь

Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 02 марта 2026 г., 14:15
ЦАХАЛ предупреждает жителей Дахии и Бурдж-аль-Бараджнэ: эвакуируйтесь
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке майор Элла Вауийя опубликовала срочное предупредение для жителей ливанской столицы с призывом немедленно эвакуироваться подальше от объектов террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

"Срочно, всем жителям, находящимся в районе южного пригорода Бейрута – Дахии, в частности, в здании, отмеченном на прилагаемой карте и в соседних зданиях в районе Бурдж-аль-Бараджне, – сказано в этом сообщении. – Вы находитесь рядом с объектами и в зоне интересов "Хизбаллы", в ближайшее время Армия обороны Израиля нанесет удар по этим объектам".

"Ради вашей безопасности и безопасности членов ваших семей вы должны немедленно эвакуироваться и отойти от здания на расстояние не менее 300 метров.

