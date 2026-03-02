Ватикан: одного кардинала застали с телефоном во время тайного конклава по избранию Папы Льва

Тайный конклав, на котором в мае прошлого года Папа Лев был избран главой Католической церкви, пришлось временно приостановить после того, как у одного из 133 участвовавших кардиналов нашли мобильный телефон. Об этом говорится в книге, опубликованной 1 марта. Инцидент расценили как серьезное нарушение мер безопасности, пишет Reuters.

Когда кардиналы собирались приступить к первому голосованию в Сикстинской капелле Ватикана, где установлены устройства для подавления сигнала и исключения любой связи с внешним миром, сотрудники охраны зафиксировали активный сигнал мобильной сети. Кардиналы с удивлением переглянулись, после чего один из пожилых иерархов понял, что мобильный телефон находится у него в кармане, и передал его. Об этом рассказывается в новой книге "Избрание Папы Льва XIV", написанной двумя ватиканскими журналистами.

Имя кардинала в издании не раскрывается, так же как и возможные причины, по которым устройство оказалось при нем. Отмечается лишь, что произошедшее оставило его "сбитым с толку и огорченным". Участники конклава приносят клятву не поддерживать никаких контактов с внешним миром и на время собрания, которое может продолжаться несколько дней, сдают мобильные телефоны и другие средства связи. Пресс-служба Ватикана не прокомментировала выход книги, где описываются закулисные детали одних из самых закрытых выборов в мире.

7-8 мая кардиналы собрались на двухдневный конклав под пристальным вниманием мировой общественности, чтобы выбрать преемника Папа Франциск, скончавшегося в апреле после 12 лет во главе Католической церкви, объединяющей около 1,4 миллиарда верующих. Несмотря на строгий запрет разглашать информацию о ходе тайного голосования без согласия нового папы, журналистам со временем обычно удается получить некоторые сведения от участников.

По данным книги, с самого начала обозначились два основных претендента. Одним из них был итальянский кардинал Пьетро Паролин, многолетний высокопоставленный чиновник Ватикана, которого СМИ называли главным фаворитом. Вторым – американский кардинал Роберт Превост, малоизвестный широкой публике за пределами церковных кругов, но в итоге избранный под именем Папы Льва – первого понтифика из США.