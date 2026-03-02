Лапид вновь заявил о поддержке правительства в войне с Ираном

Глава оппозиции Яир Лапид побеседовал с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и посетил место падения ракеты в Бейт-Шемеше.

"Я сказал премьер-министру: весь Израиль как один человек поддерживает эту операцию. Израиль силен и оказывает поддержку".

Лидеры оппозиции с самого начала войны высказывают поддержку правительства и воздерживаются от критики в адрес премьер-министра.

Ранее Яир Лапид заявлял, что в отличие от войны в Газе, в этом противостоянии он оказывает поддержку правительству и его шагам. В аналогичном духе высказались бывший премьер-министр Нафтали Беннет и глава партии "Яшар" Гади Айзенкот.