02 марта 2026
02 марта 2026
02 марта 2026
Израиль

Лапид вновь заявил о поддержке правительства в войне с Ираном

Биньямин Нетаниягу
Яир Лапид
время публикации: 02 марта 2026 г., 14:18 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 14:18
Лапид вновь заявил о поддержке правительства в войне с Ираном
Yonatan Sindel/Flash90

Глава оппозиции Яир Лапид побеседовал с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и посетил место падения ракеты в Бейт-Шемеше.

"Я сказал премьер-министру: весь Израиль как один человек поддерживает эту операцию. Израиль силен и оказывает поддержку".

Лидеры оппозиции с самого начала войны высказывают поддержку правительства и воздерживаются от критики в адрес премьер-министра.

Ранее Яир Лапид заявлял, что в отличие от войны в Газе, в этом противостоянии он оказывает поддержку правительству и его шагам. В аналогичном духе высказались бывший премьер-министр Нафтали Беннет и глава партии "Яшар" Гади Айзенкот.

Израиль
