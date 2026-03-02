ЦАХАЛ сообщает о ликвидации "эксперта по Израилю" и других офицеров военной разведки Ирана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что благодаря точным данным военной разведки в рамках внезапного удара в начале операции "Рычание льва" в Тегеране были уничтожены высокопоставленные руководители министерства по делам разведки – главного разведывательного органа террористического иранского режима.

В числе уничтоженных был заместитель министра разведки, "эксперт по Израилю" Сейид Яхья Хамиди, который на протяжении многих лет курировал террористические операции против еврейских и западных целей, а также против противников режима аятолл внутри Ирана и за его пределами.

Ликвидирован также Джалаль Пур Хусейн, глава "шпионского управления" в министерстве по делам разведки Ирана. Вместе с ними были уничтожены ряд других должностных лиц, которые направляли и продвигали террористические операции по всему миру, а также занимались подавлением иранского населения, в том числе во время последней волны протестов.

Отмечается, что в ходе войны "Железные мечи" в секторе Газы были обнаружены документы, раскрывающие неоднократные попытки создать совместный разведывательный штаб для террористических операций "Хизбаллы", ХАМАСа и КСИР в Ливане под руководством иранского министерства разведки.

Министерство по делам разведки рассматривается как основной инструмент иранского террористического режима для мониторинга деятельности граждан Ирана: сотрудники ведомства собирали и предоставляли данные, позволявшие на протяжении многих лет жестоко подавлять протесты.

Ликвидация высокопоставленных руководителей министерства по делам разведки – тяжелый удар по способности иранского режима осуществлять террористические операции, а также по его возможности наносить удары по противникам режима в Иране.

Помимо ликвидации руководителей ведомства, ВВС ЦАХАЛа некоторое время назад нанесли удар по штаб-квартире министерства по делам разведки в Тегеране. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается: министерство по делам разведки обладает самыми большими возможностями в Иране и подчинялось напрямую духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, также уничтоженному в первый день войны.

США еще несколько лет назад ввели санкции против этого ведомства на фоне его террористической деятельности по всему миру и создания им разведывательных сетей в разных странах.