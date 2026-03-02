В бомбоубежище во время тревоги умер полуторамесячный младенец
время публикации: 02 марта 2026 г., 14:00 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 14:00
Младенец в возрасте полутора месяцев потерял сознание, когда находился в бомбоубежище в Кирьят-Оно. Прибывшие на место происшествия волонтеры "Ихуд Ацала" начали реанимацию младенца, и не прекращая реанимационных мероприятий, повезли его в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.
Врачи в больнице констатировали смерть малыша.
Точная причина смерти младенца неизвестна. В больницу прибыли волонтеры организации ЗАКА для помощи семье.