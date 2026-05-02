Художественная гимнастика. Израильтянки завоевали 3 медали в Баку
время публикации: 02 мая 2026 г., 18:30 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 18:30
В Баку проходит Европейский кубок по художественной гимнастике.
Израильтянка Даниэла Муниц стала победительницей в упражнении с булавами.
Второе место заняла белоруска Дарья Варенич. Третье - итальянка София Раффаэли.
В командных соревнованиях юниорок Ребекка Миллер и Алиса Розенберг завоевали бронзовую медаль.
Алиса Розенберг завоевала бронзовую медаль в упражнении с лентой (юниоры).
В упражнении с мячом Даниэла Муниц заняла седьмое место.
