Юниорский чемпионат мира по хоккею. Шведы вышли в финал

В финале юниорского чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 18 лет) сыграют сборные Словакии и Швеции.

Турнир проходит в Тренчине и Братиславе, Словакия.

Шведы в овертайме одолели чехов 4:3.

На 28-й минуте чехи вели в счете 3:1.

На 70-й минуте победный гол забил Боссе Мейер (Фролунда).