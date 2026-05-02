Юниорский чемпионат мира по хоккею. Шведы вышли в финал
время публикации: 02 мая 2026 г., 10:58 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 10:58
В финале юниорского чемпионата мира по хоккею (спортсмены до 18 лет) сыграют сборные Словакии и Швеции.
Турнир проходит в Тренчине и Братиславе, Словакия.
Шведы в овертайме одолели чехов 4:3.
На 28-й минуте чехи вели в счете 3:1.
На 70-й минуте победный гол забил Боссе Мейер (Фролунда).
