В Гуш-Эционе резервист открыл огонь по параплану
время публикации: 02 мая 2026 г., 12:47 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 12:47
Резервист открыл огонь по параплану в восточной части Гуш-Эциона, по всей видимости, предположив, что речь идет о попытке проникновения террориста в поселение. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.
В ходе проверки выяснилось, что "речь идет о параплане, который поднялся в воздух в районе долины реки Иордан, плучив на это разрешение, но отклонился от утвержденного ему воздушного маршрута".
Также сообщается, что после выстрелов параплан удалился из этого района, пострадавших нет. Инцидент расследуется.