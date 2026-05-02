В Гуш-Эционе резервист открыл огонь по параплану

Резервист открыл огонь по параплану в восточной части Гуш-Эциона, по всей видимости, предположив, что речь идет о попытке проникновения террориста в поселение. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

В ходе проверки выяснилось, что "речь идет о параплане, который поднялся в воздух в районе долины реки Иордан, плучив на это разрешение, но отклонился от утвержденного ему воздушного маршрута".

Также сообщается, что после выстрелов параплан удалился из этого района, пострадавших нет. Инцидент расследуется.