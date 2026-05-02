Зевание способствует движению в мозге, благодаря чему он очищается от отходов

Новое исследование ученых из Сиднейском университета Нового Южного Уэльса предполагает, что зевание может быть связано с перемещением жидкостей внутри и вокруг мозга, что потенциально влияет на его "очистку". Хотя эта гипотеза пока не доказана, она открывает новое направление для изучения роли зевания в работе организма. Ученые отмечают, что зевание – обычный рефлекс, который часто связывают с усталостью или скукой, но его точное назначение до сих пор не установлено. Более того, оно встречается у многих видов животных и даже у человеческого плода, что указывает на его глубокие эволюционные корни.

В исследовании использовалась МРТ в реальном времени. Участникам показывали видео зевающих людей и животных, чтобы вызвать "заразительное" зевание, а затем сравнивали этот процесс с обычным и глубоким дыханием. Оказалось, что при настоящем зевке из черепа одновременно выводятся спинномозговая жидкость и венозная кровь, тогда как при обычном дыхании их движение происходит иначе – жидкости могут двигаться в противоположных направлениях.

Спинномозговая жидкость окружает мозг и спинной мозг, защищая их и участвуя в удалении продуктов обмена. Поэтому исследователи предполагают, что зевание может помогать регулировать ее циркуляцию и способствовать "обновлению" среды вокруг мозга. Также выдвигается версия, что зевание может участвовать в терморегуляции мозга: во время него усиливается приток более "холодной" крови, что потенциально помогает снижать температуру мозговой ткани.

Ученые подчеркивают, что пока это только предположения, но возможная связь зевания с циркуляцией жидкостей и состоянием мозга может оказаться важной для понимания таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и деменция, которые связаны с накоплением отходов в мозге. Отдельно исследователи заметили, что у каждого человека зевание имеет свой уникальный "паттерн" движения языка, который остается стабильным и может быть настолько индивидуальным, что теоретически способен служить способом идентификации человека.