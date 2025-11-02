x
02 ноября 2025
02 ноября 2025
02 ноября 2025
последняя новость: 15:24
02 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ДТП на севере Израиля, трое пострадавших

Мада
ДТП
время публикации: 02 ноября 2025 г., 14:03
Пресс-служба МАДА

Днем 2 ноября на 6678-й дороге около Сде-Элиягу, недалеко от Бейт-Шеана, столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что женщина примерно 20 лет получила тяжелую черепно-мозговую травму, также травмы средней тяжести получили мужчина около 60 лет и женщина около 20 лет. Пострадавшие доставлены в больницы РАМБАМ в Хайфе и "А-Эмек" в Афуле.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
