ДТП на севере Израиля, трое пострадавших

Днем 2 ноября на 6678-й дороге около Сде-Элиягу, недалеко от Бейт-Шеана, столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали три человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что женщина примерно 20 лет получила тяжелую черепно-мозговую травму, также травмы средней тяжести получили мужчина около 60 лет и женщина около 20 лет. Пострадавшие доставлены в больницы РАМБАМ в Хайфе и "А-Эмек" в Афуле.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.