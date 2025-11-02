Вынесен приговор полицейскому, который просил заявительницу раздеться и сделать фотографии

Мировой суд в Ришон ле-Ционе приговорил к шести месяцам общественных работ и условному сроку сотрудника полиции, который, пользуясь служебным положением, просил женщину раздеться и сфотографировать интимные части тела во время дачи показаний.

Полицейский признан виновным по статье о злоупотреблении доверием в рамках сделки со следствием.

В обвинительном заключении говорилось, что в мае 2023 года в отделение полиции в Кфар-Сабе пришла женщина с жалобой на сексуальные преступления и вторжение в частную жизнь. Следователь, сочтя ее "психологически уязвимой" и не веря показаниям, создал ложное впечатление, будто верит ей и "лично продолжит проверку", хотя собирался закрыть это дело. Под предлогом осмотра он попросил заявительницу снять рубашку, обнажить интимные части тела, а также несколько раз просил сфотографировать их или передать ему снимки. Позже он предлагал проводить ее до дома.

По ходатайству управления по расследованию правонарушений полицейских (МАХАШ) суд назначил наказание в виде общественных работ и условного лишения свободы.