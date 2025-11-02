В Холоне ограблен и ранен курьер службы доставки, задержаны подозреваемые

Поздно вечером 1 ноября в Холоне, в районе Тель-Гиборим (на северо-западе города, недалеко от больницы "Вольфсон"), был ограблен и ранен курьер службы доставки.

Молодой мужчина получил ножевое ранение средней тяжести в спину, у него отобрали 1600 шекелей. Грабители также применили перцовый баллончик.

Полиция сообщает, что задержаны четверо подозреваемых в этом нападении – им от 16 до 18 лет.