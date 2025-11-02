x
02 ноября 2025
|
последняя новость: 09:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 ноября 2025
|
02 ноября 2025
|
последняя новость: 09:18
02 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Холоне ограблен и ранен курьер службы доставки, задержаны подозреваемые

Полиция
Холон
Криминал
время публикации: 02 ноября 2025 г., 08:21 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 08:28
В Холоне ограблен и ранен курьер службы доставки, задержаны подозреваемые
Пресс-служба полиции Израиля

Поздно вечером 1 ноября в Холоне, в районе Тель-Гиборим (на северо-западе города, недалеко от больницы "Вольфсон"), был ограблен и ранен курьер службы доставки.

Молодой мужчина получил ножевое ранение средней тяжести в спину, у него отобрали 1600 шекелей. Грабители также применили перцовый баллончик.

Полиция сообщает, что задержаны четверо подозреваемых в этом нападении – им от 16 до 18 лет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook