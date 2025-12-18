Эйнав Ценгаукер: "Хочу находиться там, где принимаются решения"

Эйнав Ценгаукер, мать Матана Ценгаукера, похищенного террористами 7 октября 2023 года и освобожденного из плена ХАМАСа, заявила, что хочет принимать участие в процессе принятия решений.

Ценгаукер выступила на мероприятии "Усиливаем свет", организованном левым активистом Яиром Финком. "Я не знаю, где буду во время предстоящей предвыборной кампании. Очевидно лишь одно – необходимо продолжение борьбы", – сказала Ценгаукер.

"Я бы хотела быть среди тех, кто принимает решения, но мне необходимо одно: готовность лидеров перестать смотреть только на свое эго и больше смотреть на общество. До тех пор пока здесь есть провальное руководство, которое пытается нас ослепить и уйти от ответственности, мы не будем сидеть молча и ждать выборов. Мы требуем создания государственной следственной комиссии и немедленно", – сказала Ценгаукер.