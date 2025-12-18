x
ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам "Хизбаллы" в Ливане

время публикации: 18 декабря 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 10:36
ЦАХАЛ нанес удары по военным объектам «Хизбаллы» в Ливане
AP Photo/Leo Correa

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о нанесении ударов по лагерю и военным объектам террористической организации "Хизбалла" в различных районах Ливана.

В ходе ударов были уничтожены террористическая инфраструктура и пусковые установки в военном лагере, который использовался "Хизбаллой" для проведения учений и подготовки боевиков, артиллерийских стрельб и хранения боеприпасов.

В рамках обучения в лагере боевики организации проходили огневую подготовку и учились обращению с различными видами вооружений для планирования и осуществления терактов против военнослужащих ЦАХАЛа и граждан Израиля.

В ходе дополнительных ударов в глубине Ливана ЦАХАЛ атаковал военные объекты "Хизбаллы", где хранилось оружие и откуда боевики организации действовали в последнее время.

Наличие террористической инфраструктуры и деятельность "Хизбаллы" на этих объектах представляют собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном и угрозу государству Израиль.

