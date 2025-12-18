Трамп использовал президентскую аллею славы для оскорбления Обамы и Байдена

Президент США Дональд Трамп распорядился добавить описания к портретам своих предшественников, расположенных в западной колоннаде Белого дома – на так называемой президентской аллее славы. В ряде случаев описания носят оскорбительный характер.

"Это красноречивые описания каждого президента и оставленного им наследия. Президент, как знаток истории, написал многие из них сам", – рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Вместо портрета президента Джо Байдена – изображение факсимиле, которое использовалось для подписания документов. "Сонный Джо был самым худшим президентом в американской истории. Он занял пост в результате самых коррумпированных выборов, которые видели США", – гласит подпись.

В подписи под фотографией Барака Обамы говорится: "Этот президент провел крайне неэффективный закон о "недоступном" медицинском ухода, в результате чего потерял контроль над Конгрессом, и республиканское большинство в Палате представителей стало самым большим с 1946 года". Обама назван одной из самых противоречивых фигур в американской истории.

Законодательные успехи Билла Клинтона Трамп приписывает республиканцам. Он также упоминает его супругу Хиллари Клинтон, проигравшую Трампу на президентских выборах 2016 года.

Зато республиканец Рональд Рейган, занимавший пост президента в 1981-1989 годах, удостоился восторженной оценки. "Был известен как "Великий коммуникатор", добился сокрушительной победы в 1984 году, был поклонником президента Дональда Трампа задолго до того, как Трамп одержал историческую победу на выборах".