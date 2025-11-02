ХАМАС заявил об обнаружении на юге Газы останков трех погибших заложников

Днем 2 ноября источники в террористической организации ХАМАС сообщили саудовскому телеканалу "Аль-Арабия" об обнаружении в южной части сектора Газы останков трех погибших заложников.

Согласно заявлению ХАМАСа, останки были найдены в восточной части Хан-Юниса, в зоне за пределами "желтой линии", контролируемой в настоящее время ЦАХАЛом. Ранее представители ХАМАСа были допущены израильскими властями на эту территорию для поисков останков погибших заложников.

По всей видимости, найденные останки скоро будут переданы в Израиль для ДНК-экспертизы.

Ранее выяснилось, что останки, переданные ХАМАСом через "Красный Крест" в Израиль вечером 31 октября, не имеют отношения к погибшим заложникам. Об этом было объявлено после завершения экспертизы в институте "Абу Кабир". Чиновник, выступивший по этому поводу с комментариями для СМИ, подчеркнул, что данное событие не расценивается как нарушение со стороны ХАМАСа, так как изначально вероятность того, что данные останки принадлежали заложникам, оценивалась как низкая. Однако власти Израиля предпочли, чтобы эти останки были переданы для проверки.

В Газе продолжают удерживать останки 11 заложников. И сам факт такого удержания Израиль расценивает как нарушение соглашения.

13 октября ХАМАС освободил 20 заложников, остававшихся в живых. Судя по имеющимся данным, других живых заложников в Газе нет.

Останки четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены Израилем вечером 13 октября.

14 октября были переданы ХАМАСом четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября возвращено из Газы тело Таля Хаими.

21 октября были возвращены в Израиль тела жителей Нир-Оза Арье (Залман) Залмановича и Тамира Адара.

24 октября в Израиль был доставлен гроб, в котором находились фрагменты останков Офира Царфати, который участвовал в фестивале Nova возле Реим. После 7 октября он был объявлен пропавшим без вести, 30 ноября его семье сообщили, что он был убит. В конце ноября 2023 года его останки были возвращены в результате действий ШАБАКа и ЦАХАЛа и похоронены в Израиле.

30 октября были возвращены в Израиль останки убитых заложников Амирама Купера и Саара Баруха.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.