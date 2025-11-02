Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 2 ноября, температура немного понизится, но будет выше среднесезонной, в большинстве районов страны днем будет жарко. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 17-28, в Хайфе – 20-29, в Эйлате – 21-36, в Беэр-Шеве – 16-32, на побережье Мертвого моря – 25-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-27, в Ариэле – 19-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-36, на Голанских высотах – 19-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В понедельник-среду – без существенных изменений. Жарко, без осадков.