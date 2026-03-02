Хакеры взломали телевидение Ирана: в эфир передана речь Нетаниягу
время публикации: 02 марта 2026 г., 08:23 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 08:29
Трансляции государственного телеканала IRIB были прерваны 1 марта хакерами, передавшими в эфир фрагменты из обращений к иранскому народу президента США Дональда Трампа, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.
Так, глава израильского правительства призвал иранцев выходить на улицы и брать власть в свои руки. Были продемонстрированы также видео израильских и американских ударов по центрам власти режима аятолл, в том числе – по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Добавим, что 1 марта был нанесен и удар по Управлению государственного вещания Исламской республики. Комплексу нанесен значительный ущерб.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 марта 2026