02 марта 2026
Хакеры взломали телевидение Ирана: в эфир передана речь Нетаниягу

время публикации: 02 марта 2026 г., 08:23 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 08:29
Хакеры взломали телевидение Ирана: в эфир передана речь Нетаниягу
Aloni Mor/Flash90

Трансляции государственного телеканала IRIB были прерваны 1 марта хакерами, передавшими в эфир фрагменты из обращений к иранскому народу президента США Дональда Трампа, а также премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Так, глава израильского правительства призвал иранцев выходить на улицы и брать власть в свои руки. Были продемонстрированы также видео израильских и американских ударов по центрам власти режима аятолл, в том числе – по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Добавим, что 1 марта был нанесен и удар по Управлению государственного вещания Исламской республики. Комплексу нанесен значительный ущерб.

