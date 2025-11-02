x
Израиль

Нетаниягу: скандал вокруг "Сде-Тейман" нанес Израилю и ЦАХАЛу "огромный репутационный ущерб"

ЦАХАЛ
Скандалы
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 02 ноября 2025 г., 13:42 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 13:45
Нетаниягу: скандал вокруг "Сде-Тейман" нанес Израилю и ЦАХАЛу "огромный репутационный ущерб"
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на открытии воскресного заседания правительства заявил, что скандал вокруг "Сде-Тейман" нанес Израилю и ЦАХАЛу "огромный репутационный ущерб" и требует независимой проверки.

"Происшествие в "Сде-Тейман" причинило колоссальный имиджевый ущерб Государству Израиль и ЦАХАЛу… это, возможно, самый тяжелый информационный удар со времени основания государства. Это требует независимой и беспристрастной проверки", – заявил глава правительства.

