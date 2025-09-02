x
02 сентября 2025
|
последняя новость: 10:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 сентября 2025
|
02 сентября 2025
|
последняя новость: 10:00
02 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ряда террористов на востоке Газы. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 сентября 2025 г., 10:00 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 10:00
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ряда террористов на востоке Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации силами 99-й дивизии десятков террористов на севере и в центре сектора Газы за последний месяц.

В сообщении ЦАХАЛа сказано, что среди прочих был уничтожен Ахмад Абу Дэйф – заместитель командира роты в батальоне "Зайтун" с 2024 года, причастный ко множеству атак и занимавшийся вербовкой новых боевиков в ряды ХАМАСа.

Также был ликвидирован Талиб Садик Талиб Абу Атуи – командир отряда "Нухбы" (спецназа ХАМАСа), участвовавший в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

В операциях по уничтожению террористов ХАМАСа участвовали ВВС ЦАХАЛа и 990-я артиллерийская бригада. Операции осуществлялись в районах Шуджаийя и Зайтун, на востоке и юго-востоке города Газа. В том числе удары наносились по местам сбора террористов, готовивших новые нападения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 сентября 2025

697-й день войны: удары по целям в Газе, операции в Иудее и Самарии