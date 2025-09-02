Израиль осуществил запуск спутника-шпиона "Офек-19" с полигона "Пальмахим"

Во вторник, 2 сентября, управление по исследованию и разработке вооружений и технологической инфраструктуры министерства обороны, Армия обороны Израиля и компания Israel Aerospace Industries осуществили запуск спутника "Офек-19".

Спутник-шпион "Офек-19" был запущен в полигона "Пальмахим" в центре Израиля в 22:30. На орбиту он был выведен ракетой-носителем "Шавит".

Запуск спутника могли наблюдать жители многих районов Израиля, а также в соседних странах.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" опубликовала видео запуска в своем аккаунте в соцсети Х.

משרד הביטחון הודיע: שיגרנו לפני זמן קצר את הלווין "אופק 19" לחלל | תיעוד @ItayBlumental pic.twitter.com/ykovoFgFgv — כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2025

В сообщении министерства обороны говорится: "Офек-19" является радиолокационным спутником наблюдения, обладающим передовыми возможностями. После вывода на орбиту он пройдет серию проверок, предназначенных для проверки его исправности и рабочих характеристик".