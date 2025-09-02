x
02 сентября 2025
02 сентября 2025
02 сентября 2025
последняя новость: 23:41
02 сентября 2025
Израиль

Внимание, розыск: пропал 17-летний Йехонатан Маруди из Рамат-Гана

Розыск
время публикации: 02 сентября 2025 г., 23:41 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 23:44
Внимание, розыск: пропал 17-летний Йехонатан Маруди из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи населения в розыске 17-летнего Йехонатана Маруди, проживающего в Рамат-Гане. Последний раз его видели утром 2 сентября, когда он выходил из дома на улице Агана.

Приметы пропавшего: рост 1.75, карие глаза. Описание одежды: черные брюки и черная футболка с надписью "Balenciaga", на ногах серые кроссовки фирмы New Balance.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 100.

Израиль
