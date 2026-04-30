В Иудее и Самарии уничтожили взрывные устройства из корпусов огнетушителей

В ходе последних суток бойцы пограничной полиции МАГАВ и полицейские саперы обнаружили в деревне Арана семь готовых к применению взрывных устройств, которые палестинские террористы изготовили для использования против израильских служб безопасности.

Часть взрывных устройств была изготовлена из корпусов огнетушителей, другие были сделаны из баллонов. Все бомбы были уничтожены методом контролируемого взрыва.

В ходе антитеррористической операции в двух арабских деревнях возле "зеленой черты" были проведены обыски зданий и допросы десятков подозреваемых.