Израиль

Девятилетний мальчик насмерть сбит машиной в мошаве Яд а-Шмона

Погибшие
ДТП
Дети
время публикации: 30 апреля 2026 г., 18:24 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 18:24
Пресс-служба "Ихуд Ацала"

В сельскохозяйственном поселке (мошаве) Яд а-Шмона на территории местного совета Мате Иегуда автомобиль сбил 9-летнего мальчика.

Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" и "Коах Ацала" начали проводить реанимационные мероприятия, но их усилия не увенчались успехом, мальчик скончался от полученных травм.

Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

