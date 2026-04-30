Девятилетний мальчик насмерть сбит машиной в мошаве Яд а-Шмона
время публикации: 30 апреля 2026 г., 18:24 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 18:24
В сельскохозяйственном поселке (мошаве) Яд а-Шмона на территории местного совета Мате Иегуда автомобиль сбил 9-летнего мальчика.
Фельдшеры и парамедики "Маген Давид Адом" и "Коах Ацала" начали проводить реанимационные мероприятия, но их усилия не увенчались успехом, мальчик скончался от полученных травм.
Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.