ЦАХАЛ заявил о ликвидации пятерых боевиков "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ сообщил, что в среду, 29 апреля, ВВС Израиля ликвидировали пятерых боевиков "Хизбаллы", действовавших вблизи израильских войск в Южном Ливане.

Кроме того, сообщается "Хизбалла" запустила несколько ударных беспилотников по силам ЦАХАЛа, действующим к югу от передовой линии обороны. Беспилотники упали рядом с военнослужащими, никто не пострадал.