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Израиль

ЦАХАЛ подтверждает удар по инфраструктуре "Хизбаллы" в Дахии

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 14 июня 2026 г., 13:36 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 14:31
ЦАХАЛ подтверждает удар по инфраструктуре "Хизбаллы" в Дахии
Кадр из видео пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ подтверждает удар по инфраструктуре "Хизбаллы" в Дахии
AP Photo/Hassan Ammar

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала подтверждение сообщений об ударах по Дахии. "ЦАХАЛ осуществил точечные удары по инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" в Дахии в Бейруте", – сказано в этом сообщении.

Согласно сообщению, целью удара стал расположенный в Бейруте командный центр террористической группировки, из которого направлялись удары террористов по территории Израиля и действующим на юге Ливана военнослужащим.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац опубликовали совместное сообщение: по их указанию ЦАХАЛ нанес удары по объектам террористической организации "Хизбалла" в районе Дахия в Бейруте. Атака стала атака стала ответом на обстрел территории Израиля со стороны "Хизбаллы".

"Израиль не будет мириться с обстрелами своей территории", – говорится в заявлении главы правительства и министра обороны.

Ливанский телеканал "Аль Маядин", аффелированный с "Хизбаллой" опубликовал подробности удара, нанесенного ЦАХАЛом по кварталу Дахия в пригородах Бейрута. Согласно опубликованной информации, удару подверглось пятиэтажное здание, есть пострадавшие.

Телеканал "Аль Джазира" сообщает, что речь идет о попытке ликвидации высокопоставленного боевика "Хизбаллы". Государственное новостное агентство Ливана сообщает, что в результате израильского удара погиб один человек, четверо получили ранения.

Атаке предшествовало падение трех запущенных боевиками "Хизбаллы" ударных беспилотников в районе линии противостояния, два БПЛА упали в районе населенных пунктов Шломи и Шомера.

Израиль
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