Внимание, розыск: пропала 13-летняя Рахель ван дер Бик
время публикации: 30 апреля 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 10:41
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 13-летней Рахель ван дер Бик. В последний раз видели вечером 29 апреля на улице Дубнов в Иерусалиме. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 1.70, стройная, волосы русые, глаза зеленые.
Описание одежды: серый свитер, коричневая майка, длинные светлые джинсы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5339205.