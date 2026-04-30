x
30 апреля 2026
|
последняя новость: 11:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 апреля 2026
|
30 апреля 2026
|
последняя новость: 11:52
30 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 13-летняя Рахель ван дер Бик

Полиция
Розыск
время публикации: 30 апреля 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 10:41
Внимание, розыск: пропала 13-летняя Рахель ван дер Бик
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 13-летней Рахель ван дер Бик. В последний раз видели вечером 29 апреля ​​на улице Дубнов в Иерусалиме. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, стройная, волосы русые, глаза зеленые.

Описание одежды: серый свитер, коричневая майка, длинные светлые джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5339205.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook