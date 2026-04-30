Внимание, розыск: пропала 13-летняя Рахель ван дер Бик

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 13-летней Рахель ван дер Бик. В последний раз видели вечером 29 апреля ​​на улице Дубнов в Иерусалиме. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.70, стройная, волосы русые, глаза зеленые.

Описание одежды: серый свитер, коричневая майка, длинные светлые джинсы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5339205.