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Мир

Великобритания впервые задержала судно "теневого флота" России

Россия
Великобритания
Война в Украине
время публикации: 14 июня 2026 г., 12:04 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 12:20
Великобритания впервые задержала судно "теневого флота" России
United Kingdom Ministry of Defence via AP

Вооруженные силы Великобритании задержали в Ла-Манше танкер российского "теневого флота", находящийся под международными санкциями. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер. Британцы проводят такое задержание впервые.

"Это еще один удар по России и напоминание тем, кто подпитывает войну Путина в Украине: вам не спрятаться", – написал он.

Согласно министерству обороны, операция продолжалась шесть часов. К ней были привлечены два корабля королевского военно-морского флота, вертолеты, патрульный самолет Poseidon. На борт танкера Smyrtos высадились коммандос морской пехоты и представители правоохранительных органов.

"Такие операции требуют умения, профессионализма и мужества. Я снимаю шляпу перед нашими военнослужащими и всем, кто в ней участвовал. Россия полагается на "теневой флот", чтобы финансировать конфликт в Украине. Наши действия – удар по незаконной войне Путина", – сообщил министр обороны Дэн Джарвис.

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