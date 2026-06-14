Движение поездов в районе Хайфы возвращается к обычному режиму

После устранения металлических конструкций, выпавших из вагона в районе Хайфы на железнодорожное полотно, движение поездов на севере страны постепенно возвращается к обычному режиму.

Напомним, рано утром "Ракевет Исраэль" сообщила о временном прекращении движения поездов в районе Хайфы из-за упавших на рельсы металлических конструкций. Пассажиров просили воспользоваться альтернативными видами транспорта.

Железнодорожное сообщение между станциями "Хайфа Хоф а-Кармель", "Хайфа Бат-Галим", "Хайфа Мерказ а-Шмона" и "Мерказит а-Мифрац" восстановлено после расчистки путей.