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Экономика

Движение поездов в районе Хайфы возвращается к обычному режиму

Ракевет Исраэль
Хайфа
время публикации: 14 июня 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 11:50
Движение поездов в районе Хайфы возвращается к обычному режиму
Moshe Shai/FLASH90

После устранения металлических конструкций, выпавших из вагона в районе Хайфы на железнодорожное полотно, движение поездов на севере страны постепенно возвращается к обычному режиму.

Напомним, рано утром "Ракевет Исраэль" сообщила о временном прекращении движения поездов в районе Хайфы из-за упавших на рельсы металлических конструкций. Пассажиров просили воспользоваться альтернативными видами транспорта.

Железнодорожное сообщение между станциями "Хайфа Хоф а-Кармель", "Хайфа Бат-Галим", "Хайфа Мерказ а-Шмона" и "Мерказит а-Мифрац" восстановлено после расчистки путей.

Экономика
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"Ракевет Исраэль": движение поездов в районе Хайфы приостановлено