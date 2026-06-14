Предъявлены обвинения первым четырем погромщикам, дебоширившим у дома судьи Сольберга

Государственная прокуратура подала в мировой суд Иерусалима обвинительное заключение против Нахмана Платника (20), Авраама Фрида (20), Гершона Хануна (21) и Шимона Атафа (41), жителей Бейт-Шемеша, по делу о беспорядках у дома заместителя председателя Верховного суда Израиля Ноама Сольберга в поселке Алон-Швут.

Согласно обвинению, все четверо участвовали в беспорядках, а двое из них также проникли на территорию парковки у дома судьи. Всем обвиняемым инкриминируется участие в массовых беспорядках. Двум из них дополнительно предъявлено обвинение в незаконном проникновении на частную территорию.

Напомним, акция протеста была организована после публикации призывов к демонстрации у дома судьи на фоне решений суда, касавшихся исполнения обязанности по призыву учащихся йешив. К дому Сольберга прибыли более ста человек, включая обвиняемых. В ходе акции начались беспорядки: были разбиты окна дома, повреждены автомобиль и другое имущество, в сторону дома бросали камни, на различные периоды времени перекрывалась ведущая к нему дорога, а часть участников проникла во двор и на прилегающую парковку.

Кроме того, во время беспорядков разбрасывались пашквили (пропагандистские листовки) и флаги, был атакован один из соседей судьи, а прибывшая на место полицейская машина была вынуждена отступить после того, как участники акции побежали в ее сторону, выкрикивая лозунги.

Речь идет лишь о первом обвинительном заключении, расследование в отношении других подозреваемых продолжается.