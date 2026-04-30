ЦАХАЛ сообщил о трех перехватах воздушных целей на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил, что в трех инцидентах в четверг, 30 апреля, были выпущены ракеты-перехватчики по подозрительным воздушным целям, выявленным в районе действий израильских войск в Южном Ливане.

По данным армии, ВВС успешно перехватили большинство целей, результаты остальных перехватов проверяются.

Цели не пересекали границу Израиля, поэтому сигналы тревоги не активировались.