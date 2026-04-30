Ynet: в результате атаки БПЛА на севере Израиля были ранены 12 военнослужащих

Сайт Ynet сообщает, что сегодня утром в результате попадания БПЛА в автомобиль в поселке Шомера, недалеко от границы с Ливаном, были ранены 12 военнослужащих.

По данным Ynet, состояние двух раненых средней тяжести, остальные были ранены легко. Эвакуацию осуществляли бойцы бригады "Хашмонаим".

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

Утром 30 апреля тревога "Цева адом" прозвучала во многих населенных пунктах около границы с Ливаном: были зафиксированы вторжения БПЛА и попытки их перехватов. Вскоре поступило сообщение, что в поселке Шомера в результате падения БПЛА или фрагментов загорелся автомобиль. Позже ЦАХАЛ объявил, что был найден упавший беспилотник. Судя по всему, тревога активировалась как в связи с замеченным вторжением в воздушное пространство, так и в связи с запуском ракет-перехватчиков.