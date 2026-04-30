Исраэль Кац: "Возможно, очень скоро нам придется вернуться в Иран"

Министр обороны Исраэль Кац выступил с заявлением, в котором он предрекает скорое возвращение военных действий в Иране. "Возможно, в ближайшее время нам придется вновь действовать в Иране, чтобы гарантировать, что иранский режим на долгие годы вперед потеряет возможность угрожать Государству Израиль".

"Иран перенес за последний год крайне тяжелые удары, удары, которые отбросили его на годы назад во всех сферах, – подчеркнул министр обороны. – Но сложность стоящих перед нами задач будет только возрастать. Вместе с тем, у нас есть исторические возможности изменить реальность в нашем регионе".

Кац напомнил, что ЦАХАЛ продолжает военные действия против "Хизбаллы" в Ливане – "организации, находящейся под покровительством Ирана, которая поставила своей целью угрожать и наносить ущерб жителям севера и уничтожить Государство Израиль".

"Хизбалла" понесла крайне тяжелые удары в течение последних двух с половиной лет, а также в ходе операции "Рычание льва", и теперь, в совокупности региональных обстоятельств, мы должны завершить работу, чтобы обеспечить устранение угрозы для жителей севера и для всей страны, – продолжил министр обороны. – Решающее значение в достижении этих целей будет у военно-воздушных сил наряду с нашими отважными солдатами, которые сражаются за безопасность севера Израиля, как львы".

"Мы будем действовать и уничтожим всю террористическую инфраструктуру в зоне безопасности до "желтой линии" – под землей и над землей – точно так же, как мы сделали в Газе, чтобы устранить угрозы для жителей Галилеи и сокрушить возможности "Хизбаллы" по всему Ливану. Мы обещали безопасность жителям севера – и мы выполним это обещание", – подчеркнул Кац.