В Калифорнии потерпел крушение бомбардировщик B-52

В понедельник, 15 апреля, бомбардировщик B-52 Stratofortress потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазеы "Эдвардс" в Калифорнии, сообщает AP со ссылкой на официальных представителей американских военных.

Катастрофа произошла около 11:20 по местному времени, самолет упал в 100 милях к северу от Лос-Анджелеса. Аварийные службы прибыли на место происшествия. Информации о пострадавших пока не поступало. Экипаж B-52 обычно насчитывает пять человек.