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Мир

В Калифорнии потерпел крушение бомбардировщик B-52

США
Авиакатастрофа
время публикации: 15 июня 2026 г., 22:34 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 22:34
В Калифорнии потерпел крушение бомбардировщик B-52
AP Photo/Misper Apawu

В понедельник, 15 апреля, бомбардировщик B-52 Stratofortress потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазеы "Эдвардс" в Калифорнии, сообщает AP со ссылкой на официальных представителей американских военных.

Катастрофа произошла около 11:20 по местному времени, самолет упал в 100 милях к северу от Лос-Анджелеса. Аварийные службы прибыли на место происшествия. Информации о пострадавших пока не поступало. Экипаж B-52 обычно насчитывает пять человек.

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