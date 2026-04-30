30 апреля 2026
В Израиль доставлены 6,5 тысячи тонн боеприпасов и военного оборудования менее чем за сутки

время публикации: 30 апреля 2026 г., 17:18 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 17:18
В рамках масштабной логистической операции в четверг, 30 апреля, в порты Ашдода и Хайфы прибыли два грузовых судна, параллельно с этим в Израиль прибыли несколько грузовых самолетов. Таким образом в течение 24 часов в Израиль были доставлены 6,5 тысяч тонн боеприпасов и военного оборудования из США.

Как сообщает "А-Йом", с начала войны "Рычание льва" в Израиль было доставлено более 115 тысяч тонн военного оборудования и амуниции. В четверг прибыли тысячи авиационных и наземных боеприпасов, военные грузовики, легкие тактические военные автомобили JLTV и многое другое.

Пополнение оружейных складов и автопарков развезли на военные базы по всей стране сотни грузовиков транспортной бригады Управления технологии и логистики. Министр обороны Исраэль Кац, комментируя эту операцию, подчеркнул необходимость гарантировать, что ЦАХАЛ может вернуться к боевым действиям с полной мощью, как только это будет необходимо.

По данным министерства обороны, с начала операции "Рычание льва" в Израиль прибыло 115600 тонн боеприпасов и различного военного оборудования, для доставки потребовалось 403 авиарейса и 10 морских перевозок.

Сегодняшнюю логистическую операцию курировали закупочная комиссия министерства обороны, направленная в США, подразделение международных оборонных перевозок в Управлении закупок и Управление планирования Армии обороны Израиля. Генеральный директор министерства обороны Амир Барам контролировал ход операции в порту Ашдода.

Амир Барам подчеркнул, что закупки и перевозки будут продолжены и даже усилены в ближайшие дни: "Каждую минуту грузовые самолеты направляются в Израиль с тысячами тонн боеприпасов и вооружений".

