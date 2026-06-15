Инфляция в Израиле опустилась ниже 2%

Согласно данным Центрального статистического бюро, в мае 2026 года индекс потребительских цен в Израиле снизился на 0,3% по сравнению с апрелем. Уровень инфляции за последние 12 месяцев снизился на 0,1% и составил 1,9%, впервые за долгое время опустившись ниже середины целевого коридора.

Наиболее заметно в мае снизились цены на свежие овощи (-4,9%), транспорт (-2,7%) и мебель (-0,1%). В то же время подорожали свежие фрукты (+6,7%) и одежда (+1,9%). Расходы на содержание жилья выросли на 0,6%.

Снижение инфляции открывает перед Банком Израиля возможность для дополнительного снижения учетной ставки, чтобы притормозить дальнейшее укрепление шекеля.