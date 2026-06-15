СМИ: в Польше застрелен российский художник и акционист Семен Скрепецкий

В польском городе Бяла-Подляска 15 июня был застрелен 44-летний гражданин России. По сообщениям польской полиции, стрельба произошла утром на улице Królowej Jadwigi, в районе парковки возле торговых павильонов. Неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся. Пострадавший скончался. Полиция начала розыск стрелявшего, прокуратура расследует убийство.

Официально польские власти имя погибшего пока не называли, сообщив лишь, что это россиянин, проживавший в Бяла-Подляске.

The Insider со ссылкой на местное издание Podlaski.info сообщает, что погибший – российский художник, блогер и акционист Семен Скрепецкий, настоящее имя Роберт Кузовков. The Insider также пишет со ссылкой на DzikMedia, что предполагаемых нападавших мог привезти таксист из Беларуси, которому угрожали оружием. После стрельбы он, по этим данным, попытался укрыться в консульстве Беларуси. Эти сведения официально польской полицией на момент публикации не подтверждены.

Скрепецкий (Кузовков) жил в Польше после эмиграции из России. В своих работах и публичных акциях он высмеивал Владимира Путина, российские власти, войну против Украины, а также российских оппозиционных политиков; участвовал и в белорусских протестных акциях. Он регулярно рисовал сатирические полотна с Рамзаном Кадыровым, Владимиром Путиным и другими политиками, а затем выкладывал видеозаписи с этими произведениями в соцсетях, комментируя их.

За три дня до убийства, 12 июня, в День России, Скрепецкий провел акцию у посольства РФ в Берлине. Он появился у посольства в образе "русского патриота": в лаптях, в шапке-ушанке, с георгиевской лентой, российским флагом и цепями, после чего достал флаг из прорези в задней части брюк и выбросил его в мусорный бак. Затем он ходил возле посольства с картиной, на которой были изображены Сталин и младенец Путин. Во время акции Скрепецкий прошел вдоль очереди на торжественный прием в посольстве РФ, "подметая" землю российским флагом.

Примерно за час до убийства Скрепецкий сообщил в своем Telegram-канале: берлинская акция "очень понравилась русским патриотам", и ему угрожают изнасилованием. О мотивах убийства польские правоохранительные органы официально не сообщали.