Окончательный вердикт британского суда: Palestine Action – террористическая группировка

Апелляционный суд Великобритании постановил, что решение правительства Великобритании об объявлении антиизраильской группы Palestine Action террористической группировкой является обоснованным.

Тем самым пересмотрено решение, принятое в феврале Высоким судом Лондона. Тот частично удовлетворил иск организации, постановив, что решение правительства является юридически необоснованным и непропорциональным, но оставив в силе запрет на деятельность Palestine Action до окончания судебного разбирательства.

Верховный судья Сью Карр, глава юридической системы Англии и Уэльса, в принятом 15 июня вердикте постановила: "Запрет действительно спорный, однако невозможно закрывать глаза на то, что организация открыто поощряет противозаконное насилие, которое следует квалифицировать как террор".

Palestine Action – организатор множества нападений на израильские и еврейские объекты в Великобритании. 13 июня четверо активистов группы были отправлены в тюрьму за разгром британского отделения израильского оборонного концерна Elbit Systems в 2024 году. При этом активисты сломали позвоночник сержанту полиции Кейт Эванс.