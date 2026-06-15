x
15 июня 2026
|
последняя новость: 22:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 июня 2026
|
15 июня 2026
|
последняя новость: 22:48
15 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Окончательный вердикт британского суда: Palestine Action – террористическая группировка

Израиль
Великобритания
Антисемитизм
Террористы
время публикации: 15 июня 2026 г., 21:47 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 21:50
Окончательный вердикт британского суда: Palestine Action – террористическая группировка
AP Photo/Frank Augstein

Апелляционный суд Великобритании постановил, что решение правительства Великобритании об объявлении антиизраильской группы Palestine Action террористической группировкой является обоснованным.

Тем самым пересмотрено решение, принятое в феврале Высоким судом Лондона. Тот частично удовлетворил иск организации, постановив, что решение правительства является юридически необоснованным и непропорциональным, но оставив в силе запрет на деятельность Palestine Action до окончания судебного разбирательства.

Верховный судья Сью Карр, глава юридической системы Англии и Уэльса, в принятом 15 июня вердикте постановила: "Запрет действительно спорный, однако невозможно закрывать глаза на то, что организация открыто поощряет противозаконное насилие, которое следует квалифицировать как террор".

Palestine Action – организатор множества нападений на израильские и еврейские объекты в Великобритании. 13 июня четверо активистов группы были отправлены в тюрьму за разгром британского отделения израильского оборонного концерна Elbit Systems в 2024 году. При этом активисты сломали позвоночник сержанту полиции Кейт Эванс.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 июня 2026

В Великобритании вынесен приговор активистам, разгромившим завод Elbit: "террористический мотив"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 апреля 2026

Манифестация в поддержку Palestine Action в Лондоне, сотни задержанных
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 августа 2025

В Великобритании предъявлены обвинения 67 сторонникам Palestine Action