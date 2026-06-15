Еврейско-мексиканский филантроп дал 200 млн шекелей на новый реабилитационный центр в Тель-Авиве

Благотворительный фонд еврейско-мексиканского предпринимателя и филантропа Даниэля Хусидмана объявил о пожертвовании 200 миллионов шекелей на строительство нового реабилитационного центра на территории бывшего аэропорта Сдэ-Дов в Тель-Авиве.

Новый центр примет в себя действующий реабилитационный центр "Реут" в квартале Яд-Элиягу на юге Тель-Авива. Дополнительные средства на новый центр выделят муниципалитет Тель-Авива-Яффо и министерство здравоохранения.

В состав комплекса войдут 250 единиц социального жилья, магазины, отделение больничной кассы, частные медицинские кабинеты, терапевтические службы, парковка и технологический инкубатор в сфере реабилитационных технологий.

Строительство планируется завершить примерно через шесть лет. Число коек возрастет с нынешних 350 до 540. Будет расширен диагностический центр и построен терапевтический бассейн, который в перспективе может быть открыт для широкой публики.

Здание будет защищено от ракетных ударов, в каждой палате каждому пациенту будет обеспечен собственный вид из окна, а весь первый этаж займут магазины с выходом на улицу.

91-летний Даниэль Хусидман, уроженец Мексики, сын эмигрантов из СССР. В молодости он приехал в Израиль учиться в "Технионе", однако был вынужден вернуться в Мексику после внезапной смерти отца. В 27 лет он возглавил небольшую семейную мастерскую по производству инструментов с 12 сотрудниками и превратил её в глобальную бизнес-империю с 5000 работников. Сегодня Truper – крупнейший производитель, экспортёр и импортёр инструментов в Латинской Америке и один из ведущих игроков отрасли в мире. В 2007 году, спустя 45 лет руководства бизнесом, он передал компанию одному из сыновей и вышел на пенсию, разделив время между Мехико, Нью-Йорком и Тель-Авивом, и полностью посвятил себя благотворительности.

Благотворительный фонд семьи Хусидман был основан в 2010 году. Среди его крупнейших проектов – онкологический корпус больницы "Шиба", приемный покой больницы "Бейлинсон", здание "Яд Сара" в Беэр-Шеве.