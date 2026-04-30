Внимание, розыск: пропала 15-летняя Михаль Мизрахи из Гиватаима

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Михаль Мизрахи, жительницы Гиватаима. В последний раз видели в полдень в торговом центре в Гиватаиме. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.67, стройная, волосы каштановые, глаза карие.

Описание одежды: светло-зеленая рубашка и шорты кремового цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 03-5724444.