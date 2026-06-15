Правительство продлило режим особого положения в тылу до 30 июня
время публикации: 15 июня 2026 г., 09:16 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 09:16
В ходе телефонного голосования правительство утвердило продление режима особого положения в тылу с понедельника 15 июня до вторника 30 июня. Решение распространяется на всю страну.
Режим особого положения в тылу позволяет правительству и Командованию тыла вводить обязательные ограничения для гражданского населения с целю его защиты. Последний раз режим был продлен 5 мая.
Режим особого положения не следует путать с общегосударственным режимом чрезвычайного положения, который ежегодно продлевается Кнессетом. Последний раз он был продлен до 1 декабря 2026 года.
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