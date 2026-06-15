Объявлен победитель тендера по подготовке двух депо для метро Гуш-Дана

Группа "Орон" объявлена победителем тендера государственной компании НЕТА на работы по подготовке двух депо для метрополитена Тель-Авивской агломерации.

В рамках первого тендера компания получила подряд на работы по благоустройству и перекладке инфраструктуры в депо "Ришоним" линии M1 стоимостью около 248 млн шекелей. Второй тендер предусматривает работы по подготовке к вводу в эксплуатацию депо "Месубим" линии M3 на сумму около 114 млн шекелей.

Работы на обоих объектах планируется начать примерно через месяц и будут включать масштабные земляные работы, перекладку канализационных, водопроводных, электрических и телекоммуникационных сетей, возведение подпорных стен и ограждений, дорожное строительство и благоустройство, организацию дорожного движения и комплексную инженерную координацию с различными инфраструктурными организациями.