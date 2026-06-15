Минтруда потребовало приостановить использование кранов, предназначенных для высотного строительства

Управление охраны труда в министерстве труда потребовало приостановить эксплуатацию самоподъемных кранов, применяемых при строительстве зданий высотой от 35 этажей и крепящихся к конструкции самого здания.

В управлении утверждают, что израильская практика использования таких кранов не соответствует международным стандартам и не одобрена израильским институтом стандартов.

В других странах такие краны устанавливаются внутри центрального лестничного пролёта здания в соответствии с инструкциями производителя, что обеспечивает высокую устойчивость. В Израиле же принято крепить кран к специальной балке, выступающей из здания, что экономит до четырех месяцев строительства

В связи с этим управление требует от операторов кранов заново зарегистрировать модель в институте стандартов – как сам кран, так и крепёжное устройство, – а также обязать производителей кранов принять ответственность за всю конструкцию.

В свою очередь, строительные компании считают требования управления безосновательными, настаивая на том, что крепление крана к каркасу самого здания с постепенным подъемом по мере роста строения является общепринятым решением как в мире, так и в Израиле на протяжении многих лет, и что краны монтируются строго по инструкциям производителя, установка утверждается конструктором и рассчитывается индивидуально под каждый проект.