x
15 июня 2026
|
последняя новость: 09:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 июня 2026
|
15 июня 2026
|
последняя новость: 09:16
15 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минтруда потребовало приостановить использование кранов, предназначенных для высотного строительства

Рынок труда
Недвижимость
время публикации: 15 июня 2026 г., 08:47 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 08:47
Минтруда потребовало приостановить использование кранов, предназначенных для высотного строительства
AP / Mary Altaffer

Управление охраны труда в министерстве труда потребовало приостановить эксплуатацию самоподъемных кранов, применяемых при строительстве зданий высотой от 35 этажей и крепящихся к конструкции самого здания.

В управлении утверждают, что израильская практика использования таких кранов не соответствует международным стандартам и не одобрена израильским институтом стандартов.

В других странах такие краны устанавливаются внутри центрального лестничного пролёта здания в соответствии с инструкциями производителя, что обеспечивает высокую устойчивость. В Израиле же принято крепить кран к специальной балке, выступающей из здания, что экономит до четырех месяцев строительства

В связи с этим управление требует от операторов кранов заново зарегистрировать модель в институте стандартов – как сам кран, так и крепёжное устройство, – а также обязать производителей кранов принять ответственность за всю конструкцию.

В свою очередь, строительные компании считают требования управления безосновательными, настаивая на том, что крепление крана к каркасу самого здания с постепенным подъемом по мере роста строения является общепринятым решением как в мире, так и в Израиле на протяжении многих лет, и что краны монтируются строго по инструкциям производителя, установка утверждается конструктором и рассчитывается индивидуально под каждый проект.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook