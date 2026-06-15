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Экономика

ШАБАК получил одну из самых дорогих машин в истории Израиля

Биньямин Нетаниягу
Автомобили
Ицхак Герцог
ШАБАК
время публикации: 15 июня 2026 г., 08:18 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 08:23
ШАБАК получил одну из самых дорогих машин в истории Израиля
Wikipedia/ Matti Blume

Государственный автомобильный парк получил и передал Общей службе безопасности бронированный Audi A8 Security стоимостью 4,9 миллиона шекелей.

Из ввозившихся в Израиль автомобилей только два стоили дороже – Ferrari Daytona SP3 за 18 миллионов шекелей и Lamborghini Revuelto за 4,99 миллиона шекелей.

Как сообщает "Калькалист", в страну должен поступить еще один такой же Audi.

Оба автомобиля предназначены для премьер-министра и президента.

Нынешний служебный автомобиль премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Audi A8 Security предыдущего поколения, уже прошел свыше 500 000 км.

Audi A8 Security – топовая модель в линейке представительских автомобилей марки. В отличие от стандартной A8, бронированная версия весит более четырёх тонн и оснащена пуленепробиваемой бронёй, специальными стёклами, системами связи, усиленными тормозами и рулевым управлением. Израильские автомобили отличаются даже от стандартных версий Security: базовая сборка производится на заводе Audi, после чего машины отправляются на дополнительное бронирование по секретным израильским техническим требованиям на специализированное европейское предприятие.

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