ШАБАК получил одну из самых дорогих машин в истории Израиля

Государственный автомобильный парк получил и передал Общей службе безопасности бронированный Audi A8 Security стоимостью 4,9 миллиона шекелей.

Из ввозившихся в Израиль автомобилей только два стоили дороже – Ferrari Daytona SP3 за 18 миллионов шекелей и Lamborghini Revuelto за 4,99 миллиона шекелей.

Как сообщает "Калькалист", в страну должен поступить еще один такой же Audi.

Оба автомобиля предназначены для премьер-министра и президента.

Нынешний служебный автомобиль премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Audi A8 Security предыдущего поколения, уже прошел свыше 500 000 км.

Audi A8 Security – топовая модель в линейке представительских автомобилей марки. В отличие от стандартной A8, бронированная версия весит более четырёх тонн и оснащена пуленепробиваемой бронёй, специальными стёклами, системами связи, усиленными тормозами и рулевым управлением. Израильские автомобили отличаются даже от стандартных версий Security: базовая сборка производится на заводе Audi, после чего машины отправляются на дополнительное бронирование по секретным израильским техническим требованиям на специализированное европейское предприятие.