Amazon оплачивает внедрение израильской технологии в индийском сельском хозяйстве

Израильская компания "Нетафим", специализирующаяся на капельном орошении, запускает в Индии два проекта, которые будут частично финансироваться корпорацией Amazon.

Проекты реализуются вблизи двух крупнейших операционных центров Amazon в Индии – Бангалора и Хайдарабада – и направлены на переход фермеров от поверхностного орошения к капельным системам.

В рамках обоих проектов "Нетафим" установит современные ирригационные системы на общей площади 120 гектаров. Ожидаемая экономия воды – более 325 млн литров в год: 175 млн в районе Бангалора и 150 млн в районе Хайдарабада.

Amazon помогает фермерам финансировать первоначальные инвестиции в оборудование, тем самым снимая главный барьер для перехода на более экономичное орошение – нехватку собственного капитала.

Инициатива является частью политики Amazon добиваться большей экономии воды, чем потребляют дата-центры корпорации.