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Экономика

Amazon оплачивает внедрение израильской технологии в индийском сельском хозяйстве

Сельское хозяйство
Экология
ИИ
Индия
время публикации: 15 июня 2026 г., 07:27 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 07:29
Amazon оплачивает внедрение израильской технологии в индийском сельском хозяйстве
Wikipedia.org. Фото: Borisshin

Израильская компания "Нетафим", специализирующаяся на капельном орошении, запускает в Индии два проекта, которые будут частично финансироваться корпорацией Amazon.

Проекты реализуются вблизи двух крупнейших операционных центров Amazon в Индии – Бангалора и Хайдарабада – и направлены на переход фермеров от поверхностного орошения к капельным системам.

В рамках обоих проектов "Нетафим" установит современные ирригационные системы на общей площади 120 гектаров. Ожидаемая экономия воды – более 325 млн литров в год: 175 млн в районе Бангалора и 150 млн в районе Хайдарабада.

Amazon помогает фермерам финансировать первоначальные инвестиции в оборудование, тем самым снимая главный барьер для перехода на более экономичное орошение – нехватку собственного капитала.

Инициатива является частью политики Amazon добиваться большей экономии воды, чем потребляют дата-центры корпорации.

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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 августа 2020

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