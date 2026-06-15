Дело об убийстве Ольги и Руслана Приходько раскрыто, националистический мотив исключен

Прокуратура Центрального округа в понедельник предъявит обвинение 17-летнему жителю Лода по делу об убийстве супругов Ольги и Руслана Приходько, тела которых были обнаружены 22 мая 2026 года в автомобиле возле мошава Мишмар-Аялон.

В ходе расследования подозреваемый сообщил, что познакомился с супругами Приходько из-за общих интересов, они искали древние монеты на открытой территории в Кармей-Йосеф. Конфликт, в ходе которого были убиты супруги Приходько, произошел из-за найденных монет.

Обвинительные заключения будут поданы также против двух палестинцев, причастных к попыткам скрыть преступление: их обвинят в преступлениях, связанных со стрельбой, а также незаконным пребыванием на территории Израиля.

Расследование велось совместно Центральным подразделением по борьбе с тяжкими преступлениями полиции и Службой общей безопасности (ШАБАК). В ходе следствия были проверены все возможные версии, включая уголовный и националистический мотивы.

По данным следствия, между подозреваемым в убийстве и супругами существовало предварительное знакомство. Этот факт стал одним из ключевых аргументов в пользу уголовной версии преступления и позволил исключить националистический мотив.

Следователи установили, что после убийства подозреваемый пытался скрыть свою причастность к преступлению. В частности, он пытался воспользоваться банковскими картами погибших, скрывал оружие, предположительно использованное при убийстве, и предпринимал другие действия для воспрепятствования расследованию.

Оружие, использованное при совершении преступления, было обнаружено. Во время ночной реконструкции подозреваемый указал маршрут своего передвижения и обстоятельства совершения преступления.

В рамках расследования бойцы спецподразделения ЯМАМ провели операции на территории Иудеи и Самарии и задержали нескольких подозреваемых.

Следствие установило, что двое жителей Палестинской автономии имели доступ к оружию, использованному при убийстве.

Напомним, тела Ольги и Руслана Приходько из Ришон ле-Циона были обнаружены 22 мая в их автомобиле возле мошава Мишмар-Аялон. Изначально полиция предполагала убийство с последующим самоубийством, но очень скоро выяснилось, что принадлежавший Руслану Приходько пистолет оставался в сейфе у них дома, и никакого конфликта между супругами не было.

Примерно через неделю после убийства был задержан израильский араб из Лода. В расследовании на тот момент принимал участие ШАБАК, поскольку рассматривалась версия националистического мотива убийства. Опровергнув эту версию, ШАБАК передал расследование полностью в ведение полиции.