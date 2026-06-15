Премьер-министр Пакистана объявил, что соглашение между США и Ираном будет подписано в пятницу

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил в соцсети Х, что США и Иран достигли "мирного соглашения", меморандум о взаимопонимании будет подписан сторонами 19 июня в Швейцарии.

"Обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан", – написал он.