Премьер-министр Пакистана объявил, что соглашение между США и Ираном будет подписано в пятницу
время публикации: 15 июня 2026 г., 00:45 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 00:49
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил в соцсети Х, что США и Иран достигли "мирного соглашения", меморандум о взаимопонимании будет подписан сторонами 19 июня в Швейцарии.
"Обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан", – написал он.
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