x
15 июня 2026
|
последняя новость: 01:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 июня 2026
|
15 июня 2026
|
последняя новость: 01:00
15 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Премьер-министр Пакистана объявил, что соглашение между США и Ираном будет подписано в пятницу

США
Иран
Пакистан
Война с Ираном
время публикации: 15 июня 2026 г., 00:45 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 00:49
Премьер-министр Пакистана объявил, что соглашение между США и Ираном будет подписано в пятницу
AP Photo/Jose Luis Magana

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил в соцсети Х, что США и Иран достигли "мирного соглашения", меморандум о взаимопонимании будет подписан сторонами 19 июня в Швейцарии.

"Обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан", – написал он.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2026

Трамп проинформировал Нетаниягу, что соглашение с Ираном может быть подписано в ближайшие часы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июня 2026

CNN: Нетаниягу добивается срочной встречи с Трампом из-за разногласий по Ирану и Ливану
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 14 июня 2026

СМИ: Трамп готовит "подарок" Ирану, чтобы предотвратить удар по Израилю