Пляжный волейбол. Впервые в истории израильтянки стали победительницами турнира MEVZA
время публикации: 15 июня 2026 г., 06:06 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 06:06
В Бибинье, Хорватия завершился турнир по пляжному волейболу MEVZA Beach Volleyball Senior Championship.
Впервые в истории израильтянки стали победительницами турнира MEVZA.
Шира Даненберг и Даниэла Гонсалес в финале победили венгерок Киару Хонти-Майорош и Адриаенн Поштош-Сабо 15:21, 21:12, 15:9.
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