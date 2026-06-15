Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 15 июня, ожидается обычная для сезона погода, жарко. Ясно, в некоторых районах переменная облачность. Ранним утром на севере возможна легкая морось.

В Иерусалиме – 17-27 градусов, в Тель-Авиве – 23-28, в Хайфе – 23-27, в Эйлате – 26-38, в Беэр-Шеве – 20-30, на побережье Мертвого моря – 25-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-28, в Ариэле – 18-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-32, на Голанских высотах – 18-28.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн 100-140см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный и юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный и юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный и юго-западный ветер (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный и северо-восточный ветер (до 25 км/ч).

Во вторник ожидается потепление, в основном в горных районах и во внутренней части страны, но в среду вновь ожидается снижение температуры, будет облачно.