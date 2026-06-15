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Израиль

Трамп проинформировал Нетаниягу, что соглашение с Ираном может быть подписано в ближайшие часы

Иран
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Война с Ираном
США
время публикации: 15 июня 2026 г., 00:34 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 00:34
Трамп проинформировал Нетаниягу, что соглашение с Ираном может быть подписано в ближайшие часы
AP Photo/Alex Brandon и Амос Бен-Гершом, GPO

Вечером 14 июня состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаниягу. Согласно сообщениям в израильских СМИ, Нетаниягу пришлось прервать заседание военно-политического кабинета для разговора с президентом США.

По имеющимся данным, Трамп проинформировал Нетаниягу, что соглашение с Ираном может быть подписано уже этой ночью.

Вечером 14 июня также состоялась беседа министра обороны Исраэля Каца с его американским коллегой Питом Хегсетом.

Дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил CNN, что представители Катара, выступающие посредниками, все еще находятся в Тегеране. По словам источников, нахождение посредников в иранской столице было согласовано с США.

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