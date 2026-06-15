Трамп проинформировал Нетаниягу, что соглашение с Ираном может быть подписано в ближайшие часы

Вечером 14 июня состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаниягу. Согласно сообщениям в израильских СМИ, Нетаниягу пришлось прервать заседание военно-политического кабинета для разговора с президентом США.

По имеющимся данным, Трамп проинформировал Нетаниягу, что соглашение с Ираном может быть подписано уже этой ночью.

Вечером 14 июня также состоялась беседа министра обороны Исраэля Каца с его американским коллегой Питом Хегсетом.

Дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил CNN, что представители Катара, выступающие посредниками, все еще находятся в Тегеране. По словам источников, нахождение посредников в иранской столице было согласовано с США.